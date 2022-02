BVB-Zukunft: Zielvorgabe für Rose?

Nach dem Ausscheiden in DFB-Pokal und Champions League hat man es sich bei Borussia Dortmund zum Ziel gesetzt, die Europa League zu gewinnen. Aber auch wenn der Pokal am 18. Mai nicht an den BVB geht, muss sich Trainer Marco Rose wohl keine Sorgen um seinen Job machen.

Die ‚Bild‘ berichtet, dass Schwarz-Gelb dennoch am 45-Jährigen festhalten würde. Einzige Voraussetzung sei die „souveräne“ Qualifikation für die Champions League. Und danach sieht es aktuell aus, auf Platz zwei liegend hat der BVB zwölf Punkte Vorsprung auf Rang fünf.

Erst Anfang des Monats stärkte Sportdirektor Michael Zorc dem Chefcoach im ‚kicker‘ den Rücken: „Wir sind total überzeugt von diesem Weg, für den wir uns mit ihm entschieden haben. Wir haben die Zusammenarbeit ganz bewusst langfristig angelegt.“

Kurzfristig richtet sich der Dortmunder Fokus auf die erste Hürde in der Europa League: Im Playoff-Hinspiel am Donnerstagabend (18:45 Uhr) sind die Glasgow Rangers zu Gast.