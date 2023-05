Grimaldo-Deal: Schmidt kritisiert Bayer deutlich

Roger Schmidt ist angesichts des Abgangs von Alejandro Grimaldo (27) sauer auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Bayer Leverkusen. Im Hinblick auf Bayers Vorgehen beim Grimaldo-Deal sagte der Trainer von Benfica Lissabon auf der gestrigen Pressekonferenz: „Meiner Meinung nach war das komplett unnötig. Dass er geht, ist okay, aber nicht auf diese Art und Weise.“ Grimaldo, dessen Vertrag in der portugiesischen Hauptstadt ausläuft, unterschrieb zu Beginn der vergangenen Woche einen bis 2027 gültigen Vertrag in Leverkusen.

Schmidt erläutert: „Das war nicht gut für seinen neuen Klub, weil auch deren Spieler keine Fotos in Bezug auf die neue Saison sehen, sondern sich auf die aktuelle konzentrieren wollen. Es war auch nicht gut für uns, weil es etwas Unruhe gab.“ Im heimischen Titelrennen geht es für Benfica in die entscheidende Phase: Mit einem Spiel weniger und einem Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Porto kann die Schmidt-Elf bei einem Sieg im Lissaboner Derby gegen Sporting am heutigen Sonntag (21:30 Uhr) alles klar machen.

