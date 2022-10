Trossard: Chelsea-Gespräche nach der WM

Leandro Trossard von Brighton & Hove Albion will erst nach der Weltmeisterschaft konkrete Gespräche über einen Vereinswechsel führen. Wie der belgische Nationalspieler in einem TV-Interview mit ‚Play Sports‘ angibt, steht das Turnier in Katar für ihn im Mittelpunkt. „Das muss warten, ich bin gerade ganz woanders“, so der Rechtsfuß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkretes Interesse zeigt neben dem FC Arsenal auch der FC Chelsea. Angesprochen darauf, ob sein Ex-Trainer Graham Potter, zu dem er offenkundig ein gutes Verhältnis hat, dabei ein Faktor sein könnte, weicht Trossard aus: „Schwer zu sagen, ich konzentriere mich auf Brighton und die WM, danach sehen wir, wie es weitergeht.“