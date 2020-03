Eintracht gegen Basel nun doch ohne Fans

Das Europa League-Achtelfinalhinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel am morgigen Mittwoch (18:55 Uhr) wird nun doch ohne Zuschauer ausgetragen werden. Wie die SGE mitteilt, sei „eine neue Infektionslage des Coronavirus“ ausschlaggebend.

Zunächst hatte man am ausverkauften Haus gegen die Schweizer festhalten wollen. In Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt müssen die Fans nun doch draußen bleiben – genau wie in allen anderen Bundesliga-Stadien am kommenden Spieltagswochenende.