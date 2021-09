Gavi im Spanien-Kader

Der 17-jährige Gavi vom FC Barcelona darf sich Hoffnungen auf sein baldiges Debüt in der spanischen A-Nationalmannschaft machen. Coach Luis Enrique berief den Youngster für die Spiele gegen Italien in der Nations League sowie gegen Griechenland und Schweden in der WM-Qualifikation erstmals in den Kader.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neu dabei bei der Furia Roja ist zudem der 18-jährige Offensivspieler Yéremi Pino vom FC Villarreal. Aus der Bundesliga bekannt ist einzig der Ex-Dortmunder Mikel Merino, der mittlerweile bei Real Sociedad unter Vertrag steht.