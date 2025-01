Xavi feiert Comeback

Die Leidenszeit von Xavi Simons hat ein Ende gefunden. Beim heutigen (15:30 Uhr) Bundesliga-Duell mit dem SV Werder Bremen steht der Spielmacher erstmals seit seiner Verletzung in der Startelf von RB Leipzig. Der 21-Jährige fehlte seit Mitte Oktober mit einer Sprunggelenksverletzung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Xavi stand in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen für RB auf dem Platz, in denen er an fünf Treffern direkt beteiligt war. Ohne den Niederländer, mit dem die Leipziger in der Bundesliga ungeschlagen blieben, lief es deutlich schlechter. Zwischenzeitlich schien sogar der Job von Trainer Marco Rose in Gefahr.