Wolfsgruß: UEFA ermittelt gegen Türkei-Held Demiral

Innenverteidiger Merih Demiral muss sich vor der UEFA verantworten. Der europäische Fußballverband gibt offiziell bekannt, dass „eine Untersuchung […] wegen mutmaßlich unangemessenen Verhaltens des Spielers Merih Demiral vom Türkischen Fußballverband eingeleitet“ wurde. Der Spieler selbst rechtfertigte sich bereits auf einer Pressekonferenz: „Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun. Deswegen habe ich diese Geste gemacht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund: Beim gestrigen 2:1-Sieg der Türken über Österreich zeigte Doppeltorschütze Demiral den Wolfsgruß, das Symbol der türkischen rechtsextremen Organisation Graue Wölfe. In Deutschland ist weder die Gruppierung noch das Symbol verboten, dem 26-Jährigen droht dennoch eine Strafe von Seiten der UEFA, die in der Vergangenheit schon häufig gegen politische Botschaften auf dem Platz vorging. Ob der Matchwinner womöglich sogar für die Viertelfinalpartie gegen die Niederlande am kommenden Samstag (21 Uhr) gesperrt wird, entscheidet sich zeitnah.