Bayern-Absage & Zukunftspläne: Boateng spricht Klartext

Nach wie vor hält sich Jérôme Boateng beim FC Bayern fit. Dass er noch einmal in einem Pflichtspiel das Trikot des Rekordmeisters tragen wird, ist aber wohl ausgeschlossen. Auch als die Münchner unter akuter Personalnot in der Innenverteidigung litten, verzichteten die Verantwortlichen darauf, Boateng einen Vertrag anzubieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Groll hegt der offiziell vereinslose 35-Jährige deshalb aber nicht. „Im Gegenteil“, so der Weltmeister von 2014 auf entsprechende Nachfrage des ‚kicker‘, „ich bin dankbar, dass ich mittrainieren und mich beweisen durfte. Das wird sich in Zukunft vielleicht noch für mich auszahlen. Aber ich kann sagen, dass ich es gerne gemacht hätte.“

Lese-Tipp

Neuer-Nachfolger: Maignan ein Kandidat beim FC Bayern

Das klare Ziel von Boateng: Einen neuen Klub finden. In der Bundesliga wird der Routinier aber wohl nicht mehr auflaufen. „Ich sehe mich künftig eher im Ausland, nachdem es mit dem FC Bayern nicht geklappt hat, gerne schon ab der Rückrunde“, erklärt er.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wintertransfer ins Ausland

Und weiter: „Italien, Spanien, ich bin für vieles offen. Ich habe in den Trainingsspielen beim FC Bayern gemerkt, dass ich vom Niveau her noch mithalten kann, will spielen und in den Rhythmus kommen. Dann kann ich noch vielen Mannschaften weiterhelfen und bin motiviert, meine Trophäensammlung weiter auszubauen. Das war immer mein Anspruch, bei jedem Verein, Titel zu holen.“

Konkret auf die amerikanische MLS angesprochen sagt Boateng: „Ich wäre nicht abgeneigt, wenn sich etwas ergeben würde, das habe ich immer gesagt. Andererseits muss dieser Schritt jetzt noch nicht sein, wenn ich auch in Europas Topligen noch mithalten kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gedanken an ein Karriereende verschwendet der 35-Jährige noch nicht. „Ich bin mental und körperlich auf einem hohen Level, zwei, drei oder vier Jahre, wenn es geht“, so Boateng, der jedoch auch relativiert: „Solange ich mich halt nicht über den Platz schleppen muss oder Schmerzen habe. Auf welchem Niveau das dann ist, muss man sehen. Wenn es nicht mehr geht, muss und werde ich so ehrlich sein.“ Konkrete Interessenten gibt es Stand jetzt noch nicht. Bis zum Ende des Wintertransfermarkts kann Boateng noch bei einem neuen Klub unterschreiben.