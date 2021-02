M'gladbach - ManCity: Die Aufstellungen

Anfeindungen der eigenen Fans sah sich Marco Rose zuletzt ausgesetzt. Heute steht nun der Wettbewerb an, der allen Fans von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ausnahmslos Freude bereitet hat. Gegen das hochfavorisierte Manchester City (Anstoß 21 Uhr) kann sich Rose ein Stück weit rehabilitieren. Allerdings treten die Fohlen gegen das europaweit formstärkste Team an, 18 Siege am Stück sammelten die Citizens zuletzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um gegen die ballsicheren Engländer nicht nur hinterherlaufen zu müssen, bietet Rose ein kompaktes Mittelfeld auf. Gemeinsam sollen Denis Zakaria, Florian Neuhaus und Christoph Kramer die Zentrale schließen. In der Offensive ist es an Lars Stindl, Alassane Plea und Co., nicht nur für Entlastung, sondern möglichst auch für ein gutes Hinspielergebnis zu sorgen.

Die Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach

Manchester City