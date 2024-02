Nach Vertragsauflösung: Ex-Schalker findet neuen Klub

Benjamin Stambouli hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt bei Stade Reims ein bis zum Sommer gültiges Arbeitspapier. Erst am gestrigen Mittwoch wurde der Vertrag des 33-Jährigen bei Adana Demirspor aufgelöst.

Stambouli war 2016 für satte acht Millionen Euro von Paris St. Germain zum FC Schalke 04 gewechselt. Fünf Jahre und 133 Einsätze für Königsblau später zog es Stambouli in die Türkei. Nun geht es für den Rechtsfuß aufgrund eines Sterbefalls in der Familie zurück in seine Heimat.