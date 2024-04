Gladbach: Ein Abgang & eine Rückkehr

Bei Borussia Mönchengladbach schreiten die Planungen mit zwei verliehenen Spielern voran. Offensivspieler Oscar Fraulo wird der ‚Bild‘ zufolge voraussichtlich beim FC Utrecht in der Eredivisie bleiben. Nach 25 Einsätzen und fünf Torbeteiligungen seien die Niederländer geneigt, die Kaufoption im Leihvertrag des 20-jährigen Dänen zu ziehen. Rund zwei Millionen Euro werden dann fällig.

Anders ist die Situation bei Yvandro Borges Sanches. Der 19-jährige Flügelstürmer aus Luxemburg ist bei der NEC Nijmegen nicht so richtig in Fahrt gekommen (elf Pflichtspiele, eine Vorlage, einmal Startelf) und soll im Sommer in den Fohlenstall zurückkehren. Nicht ausgeschlossen, dass im Anschluss ein weiteres Leihgeschäft zustande kommt. Der bis 2026 gültige Vertrag würde das dem Reglement entsprechend möglich machen.