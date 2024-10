FC Bayern: Rückendeckung für Neuer

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat seinem Torwart Manuel Neuer nach der 1:4-Niederlage gegen FC Barcelona den Rücken gestärkt. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Sonntag, 15:30 Uhr) schützte Freund den 38-Jährigen: „Manu ist nach wie vor ein sehr großer Rückhalt, eine große Persönlichkeit, sehr präsent. Wir sind sehr froh, dass wir ihn bei uns haben und er im Tor steht.“

Auch Trainer Vincent Kompany nahm den 124-fachen deutschen Nationalspieler in Schutz: „Wir haben verloren. Wenn wir verlieren, verlieren wir zusammen, das ist nicht nur Manu, sondern die gesamte Mannschaft und die Coaches. Das ist wichtig. Wenn Manu sein Spiel verändert, dann nur, damit er noch besser wird. Kritik gehört dazu, aber gegen Bochum können wir hoffentlich erfolgreich sein.“ Neuer steht nach vermehrt wackligen Leistungen in der Kritik. Mit einer Paradenquote von 46 Prozent weist der ehemalige Welttorhüter in der laufenden Saison die niedrigste Quote aller Bundesligatorhüter mit mindestens zwei Einsätzen vor.