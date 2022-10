Stankovic übernimmt in Genua

Sampdoria Genua hat einen Nachfolger für den entlassenen Marco Giampaolo präsentiert. Wie der Tabellenletzte der italienischen Serie A mitteilt, übernimmt Dejan Stankovic das Ruder. Der 44-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende mit Option bis 2024.

Für Stankovic ist es die erste Cheftrainer-Rolle in einer europäischen Topliga. Seit Ende 2019 und bis zum vergangenen August stand der Serbe bei Roter Stern Belgrad an der Seitenlinie. Das mit nur zwei Punkten in die Saison gestartete Genua soll er nun vor dem Abstieg bewahren.