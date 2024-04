Werder: Bangen um Pieper

Werder Bremen muss einen erneuten Ausfall von Innenverteidiger Amos Pieper befürchten. „Er hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen und hat da Schmerzen“, sagte Werder-Coach Ole Werner gegenüber ‚Sky‘ nach dem gestrigen 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. „Er kann trotzdem gehen. Es ist nicht so, dass er an Krücken unterwegs war“, fügte Werner an.

Pieper musste in der 51. Spielminute angeschlagen ausgewechselt werden. Für den 26-Jährigen ganz bitter: Immerhin hatte der Rechtsfuß nach monatelanger Verletzungspause erstmals für die Grün-Weißen wieder auf dem Rasen gestanden. Ob Pieper nach seinem Knöchelbruch Anfang Dezember nun erneut für längere Zeit ausfällt, ist unklar.