Dezimiertes DFB-Team: Wer spielt gegen Dänemark?

Wenn am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark angepfiffen wird, werden die beiden Rückkehrer besonders im Fokus stehen. „Bei Thomas Müller und Mats Hummels ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering, dass beide von Beginn an spielen“ ließ Co-Trainer Marcus Sorg im Vorfeld wissen.

Generell sollen gegen Dänemark „so viele Spieler wie möglich“ die Chance bekommen, sich zu zeigen. Verzichten muss das DFB-Team dabei noch auf die frischgebackenen Champions League-Sieger Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner vom FC Chelsea sowie Finalverlierer Ilkay Gündogan.

Für Toni Kroos kommt ein Startelfeinsatz nach seiner Corona-Erkrankung womöglich zu früh, Leon Goretzka befindet sich noch im Aufbau und Jamal Musiala ist ebenfalls fraglich. Es ist also eine durchaus dezimierte deutsche Truppe, die gegen gut besetzte Dänen auflaufen wird. Von Einspielen kann eigentlich noch keine Rede sein.

So könnte Deutschland spielen