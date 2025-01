Nach Rot gegen BVB: Holtby-Sperre steht

Der DFB hat die Strafe für Lewis Holtby nach seinem heftigen Einsteigen beim 4:2-Sieg von Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund verkündet. Wegen „rohen Spiels gegen den Gegner“ wird der Mittelfeldspieler den Störchen für die kommenden zwei Begegnungen nicht zur Verfügung stehen. Holtby hatte in der 86. Spielminute Felix Nmecha an der Mittellinie böse gefoult und dafür von Schiedsrichter Martin Petersen die Rote Karte bekommen.

Damit fehlt der Kapitän dem Bundesligisten bei den kommenden beiden Aufgaben gegen den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München. Zuletzt blieb dem 34-Jährigen im Team von Marcel Rapp zumeist die Jokerrolle, in vier der vergangenen fünf Begegnungen brachte ihn der Coach erst in der zweiten Halbzeit. Seit 2021 spielt Holtby an der Förde, sein Vertrag läuft Ende der Saison aus.