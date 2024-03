FC Bayern: Update von Kane und Co.

Harry Kane ist wieder auf dem Platz. Wie der FC Bayern mitteilt, ist der Torjäger am heutigen Montagmorgen in das Individualtraining eingestiegen. Mitspieler Raphaël Guerreiro (30) hat nach seinem Muskelfaserriss ebenfalls das Training mit Ball wieder aufgenommen. Zudem absolvierten Kingsley Coman (27) und Noussair Mazraoui (26) eine Einheit an der Säbener Straße.

Kane war aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung vorzeitig von der englischen Nationalmannschaft abgereist. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen bereitet sich der 30-Jährige auf das anstehende Topspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) vor.