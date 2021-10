Eintracht & Schalke: Mascarell blickt zurück

Omar Mascarell hat seine Zeit in der Bundesliga Revue passieren lassen. „Vom ersten Tag an war ich Teil der Pläne von Trainer Niko Kovac“, geht der 28-jährige Spanier im ‚Marca‘-Interview zunächst auf die Station Eintracht Frankfurt (2016 - 2018) ein, „wir waren eine junge Mannschaft mit viel Qualität. Im ersten Jahr haben wir das Pokal-Finale gegen Dortmund verloren, im folgenden Jahr gegen Bayern gewonnen. Das war historisch. Ich werde Eintracht immer in meinem Herzen tragen.“

Auf die folgende Phase bei Schalke 04 blickt Mascarell mit gemischten Gefühlen zurück: „Es gab gute Phasen und weniger gute. Und Ungerechtigkeit. Unter so enttäuschenden Umständen einen so großen Verein, den ich wirklich mochte, zu verlassen, hatte einen bitteren Beigeschmack.“ Andererseits habe sich der Mittelfeldspieler mit der Champions League-Teilnahme auf Schalke einen „Kindheitstraum“ erfüllt. Seit Sommer steht Mascarell beim FC Elche unter Vertrag.