Real „gedemütigt“ & „zerstört“: Die Pressestimmen zum Clásico

Es war ein schwarzer Tag für Real Madrid. Mit 0:4 verloren die Königlichen im gestrigen Clásico gegen den FC Barcelona. FT gab den Madrilenen in der Nachbetrachtung des Spiels dreimal die Note sechs, die Barça-Offensive kassierte derweil Bestnoten. Auch von der spanischen Presse hagelte es Kritik, die Katalanen um Trainer Xavi werden derweil gefeiert.

Ein Schlag ins Gesicht

Spaniens größte Sportzeitung hat ihren Sitz in Madrid und hält sich mit Kritik an Real nicht zurück. „Ein Schlag ins Gesicht, der schmerzt“, titelt die ‚Marca‘ am heutigen Montag und zeigt das Bild eines resignierten Thibaut Courtois, der seine Mannschaft „vor einer noch größeren Niederlage bewahrt“ habe. Und weiter: „Barcelona spaziert im Bernabéu an einem nicht wiederzuerkennenden Madrid vorbei. Der Tabellenführer verschwand ohne Benzema.“

Ancelotti entschuldigt sich

Für die ‚as‘, ebenfalls in Madrid ansässig, war der Clásico eine „Schwarze Nacht. Xavis Barça zerstört das schlechteste Madrid und träumt nun vom Titel.“ Angesichts von zwölf Punkten Vorsprung der Königlichen auf das Drittplatzierte Barça ist das zwar eine optimistische Prognose, doch der Frust sitzt tief in Spaniens Hauptstadt. Ihren Fokus setzt die ‚as‘ auf Real-Trainer Carlo Ancelotti, der Luka Modric als eine Art falsche Neun aufgeboten hatte. „Ich habe dem Team gesagt, dass es meine Schuld ist“, prangt ein Zitat des Italieners auf dem Titelblatt der Zeitung.

Schön war‘s

In Katalonien sehen die Schlagzeilen naturgemäß etwas anders aus. „Schön, euch wieder geschlagen zu haben“, lässt die in Barcelona beheimatete ‚Sport‘ keinen Zweifel daran aufkommen, was sie vom Barça-Sieg hält und erklärt: „Barça ist mit einem Paukenschlag zurück. Madrid wurde im eigenen Stadion gedemütigt.“ Es sei ein „großer Sieg für Xavis Team“ gewesen.

Barça ist zurück!

Barcelonas zweite Sportzeitung hält sich ebenfalls nicht zurück. „Barça ist zurück: Die Darbietung im Bernabéu, in der man Real plattgemacht hat, macht es klar“, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘ und badet im Glanz des Sieges: „Die Demütigung war absolut, es war die totale Dominanz, die Niederlagenserie von drei Jahren ist gebrochen.“