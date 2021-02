Elche verpflichtet Palacios

Der FC Elche hat sich im Abstiegskampf der spanischen Liga mit dem Defensivspieler Helibelton Palacios verstärkt. Wie der Tabellenvorletzte offiziell verkündet, wechselt der 27-jährige Kolumbianer mit sofortiger Wirkung nach Andalusien. Der Rechtsverteidiger war zuvor vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Atlético Nacional ausgelaufen war.

Anders als in Deutschland, ist in Spanien auch ein Wechsel nach Transferschluss noch möglich, sofern es sich um einen vertragslosen Akteur handelt. Für den Kolumbianer ist das abstiegsbedrohte Elche die zweite Station in Europa. Zuvor spielte er bereits in Belgien beim FC Brügge.