Benzema-Aus: Wen nominiert Deschamps nach?

Paul Pogba, N’Golo Kanté, Christopher Nkunku und jetzt Karim Benzema – die französische Nationalmannschaft ist personell stark gebeutelt. Aufgrund ihres fast unerschöpflichen Reservoirs an Topspielern zählt sie bei der WM in Katar dennoch weiterhin zum Favoritenkreis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Benzema – das ist klar – ist allerdings der schwerwiegendste Ausfall. Die Regularien besagen: Bis Montag darf Didier Deschamps noch einen Spieler nachnominieren. Ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, ist aber laut übereinstimmenden Medienberichten in Frankreich offen.

Wer passt?

Die ‚L’Équipe‘ nennt einige Kandidaten, die nachrücken könnten: Wissam Ben Yedder (32/AS Monaco), Anthony Martial (26/Manchester United), Moussa Diaby (23/Bayer Leverkusen), Thomas Lemar (27/Atlético Madrid) und Martin Terrier (25/Stade Rennes).

Was den Spielertypen betrifft, kommen Ben Yedder und Martial dem verletzten Benzema am nächsten. Beide können auf der Neun agieren, lassen sich aber auch gerne ins Mittelfeld fallen und beteiligen sich am Kombinationsspiel. Die Klasse des aktuellen Weltfußballers bringen sie jedoch bei weitem nicht mit. Deschamps ist deshalb unsicher, ob er überhaupt noch jemanden hinzuholen und die Gruppendynamik verändern will.

Update (11:07 Uhr): Gegenüber ‚TF1‘ hat Deschamps angekündigt, niemanden nachzunominieren. Frankreich geht also mit 25 Spielern in das Turnier.