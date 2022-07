Köln: Hübers soll verlängern

Timo Hübers soll mittelfristig weiterhin ein Teil des 1. FC Köln bleiben. Die Domstädter wollen laut ‚kicker‘ den 2023 auslaufenden Vertrag des 26-Jährigen vorzeitig verlängern. Erste Gespräche haben dem Fachmagzin zufolge bereits stattgefunden. „Bei Timo Hübers hätte ich nichts dagegen, wenn er längerfristig bleibt“, wird Geschäftsführer Christian Keller zitiert.

Hübers konnte sich in seiner ersten Saison bei den Geißböcken nach anfänglichen Problemen in der Innenverteidigung festspielen und absolvierte 20 Bundesligapartien. Sollte er in der anstehenden Spielzeit eine ähnliche Marke erreichen, verlängert sich dem ‚kicker‘ zufolge Hübers‘ Vertrag per Klausel automatisch um ein weiteres Jahr.