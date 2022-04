Schalke 04: Neue Namen auf der Trainer-Liste

Schalke 04 bekundet Interesse an Christian Eichner. In Insider-Kreisen wird der ‚Bild‘ zufolge über den Trainer vom Karlsruher SC getuschelt. Der 39-Jährige steht seit Februar 2020 beim Zweitligisten an der Seitenlinie und ist bis 2025 vertraglich gebunden. Nach einigen Monaten als Interimscoach übernahm Eichner dann fix bei den Badenern und entwickelte sie spielerisch weiter.

Einen physischeren Ansatz als Eichner pflegt Mersad Selimbegovic bei Jahn Regensburg. Auch der ebenfalls 39-Jährige steht laut dem Bericht der ‚Bild‘ auf der Liste der Schalker. Sein Arbeitspapier ist nur noch bis 2023 datiert, er dürfte also günstiger zu haben sein als sein Karlsruher Amtskollege.

Drei weitere Kandidaten

Bislang machten folgende Namen die Runde: Sandro Schwarz (43, Dinamo Moskau), Daniel Farke (45, vereinslos) und Stefan Leitl (44, Greuther Fürth).

Zu den Umfeldern des Trios hat Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder jeweils schon Kontakt aufgenommen. Konkrete Verhandlungen haben aber noch nicht stattgefunden, da Schröder erst abwarten möchte, in welcher Liga Königsblau in der kommenden Saison antreten wird.

Bis zum Saisonende hält in jedem Fall Mike Büskens das Zepter in der Hand. Mit einem Punkt Rückstand auf die Aufstiegsplätze ist die Ausgangslage für den direkten Wiederaufstieg gut.