Trabzonspor baggert an Toprak

Ömer Toprak könnte in der kommenden Saison in der Champions League auflaufen. Wie die türkische Sportzeitung ‚Fotospor‘ berichtet, will der Tabellenführer der Süper Lig den routinierten Innenverteidiger von Werder Bremen verpflichten. Dies wird von weiteren türkischen Quellen bestätigt.

In Trabzon winkt dem 32-Jährigen ein Vertrag über eineinhalb Jahre. Mit neun Punkten Vorsprung auf Rang zwei steuert Trabzonspor derzeit auf den Meistertitel in der Süper Lig und die damit verbundene Qualifikation für die Königsklasse zu. Für den türkischen Nationalspieler wäre es die erste Karrierestation im Heimatland seiner Eltern.