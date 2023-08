Für eine Saison: Rostock holt Perea

Juan José Perea wird künftig in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. Der Offensivakteur vom VfB Stuttgart schließt sich für eine Saison per Leihe Hansa Rostock an. Bei den Schwaben gelang dem 23-jährigen Kolumbianer der Durchbruch bislang nicht.

Hansa-Sportchef Kristian Walter sagt über den Neuzugang: „Mit Juan haben wir einen Spieler bekommen, der über ein hohes Maß an Intensität verfügt. Sein Tempo und sein Offensivdrang werden unsere vorderste Reihe beleben. Er besitzt eine hohe Arbeitsrate mit und gegen den Ball. Wir sehen in ihm ein passendes Puzzle-Stück im Offensivbereich.“