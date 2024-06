Tah-Poker mit Bayern: Leverkusen knickt ein

Der FC Bayern möchte Nationalspieler Jonathan Tah unbedingt an Bord holen. Unlängst hat der EM-Fahrer dem deutschen Rekordmeister zugesagt, doch die Verhandlungen mit Bayer Leverkusen gestalteten sich bis zuletzt äußerst zäh.

Den Münchnern spielt allerdings in die Karten, dass für Tah eine Vertragsverlängerung unterm Kreuz nicht in Frage kommt. Entsprechend steht der Deutsche Meister unter Verkaufsdruck, will er den 28-Jährigen im kommenden Jahr mit Auslaufen seines Kontrakts nicht ablösefrei ziehen lassen.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Bayer inzwischen dazu bereit, die eigens gesetzte Schmerzgrenze von 40 Millionen Euro doch aufzuweichen – selbst für die unmittelbare Konkurrenz. Die beiden Bundesligisten sollen sich in puncto Ablösesumme deutlich angenähert haben, die Verhandlungen verlaufen positiv, so der Bezahlsender. Der ‚kicker‘ brachte vor kurzem eine Einigung bei einer Summe „zwischen 25 und 30 Millionen Euro“ ins Spiel.