Lazzari verlängert bei Lazio

Manuel Lazzari bleibt Lazio Rom treu. Der Rechtsverteidiger verlängert seinen Vertrag bei den Biancocelesti bis 2027. Sein bisheriger Kontrakt bei den Römern wäre im Sommer 2024 ausgelaufen.

Lazzari spielt seit 2019 bei Lazio und stand in der laufenden Spielzeit in 13 von 15 Ligaspielen auf dem Platz. In seinen Auftritten sammelte der 28-Jährige vier gelbe Karten und steuerte einen Assist bei.