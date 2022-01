Meißner vom HSV zu Hansa

Der Hamburger SV verleiht Stürmer Robin Meißner bis zum Saisonende an Ligarivale Hansa Rostock. Beim HSV kam der 22-Jährige in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz, spielte zudem fünfmal für das Regionalligateam. Meißner wird am Dienstag das Training in Rostock aufnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen sagt: „Mit Robin bekommen wir einen schnellen, torgefährlichen und robusten Offensivspieler, der beim HSV und seinem Spielsystem aktuell aber wenig Möglichkeiten hat, auf Einsatzzeiten zu kommen.“