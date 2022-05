BVB: Rose freut sich auf Schlotterbeck

Marco Rose hat sich zu Sommer-Neuzugang Nico Schlotterbeck (22) geäußert. Der Trainer von Borussia Dortmund sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Die Gespräche sind angenehm verlaufen. Wir haben uns persönlich kennengerlernt. Er hat deutlich machen können, dass er sehr ambitioniert ist, große Ziele hat und mit dem BVB einiges erreichen will. Wir freuen uns auf ihn.“

Der BVB zahlt dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger an den SC Freiburg. Rose hob daher Schlotterbecks Qualitäten hervor. „Er hat einen hervorragenden linken Fuß. Er ist sehr stark im Spiel mit dem Ball, erkennt gut Räume, spielte gute Bälle. Er wirkt noch dazu sehr abgeklärt und hat ein gutes Stellungsspiel. Wenn er in Zweikämpfe kommt, ist er ein guter, richtiger Zweikämpfer“, so der Coach.