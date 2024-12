Rippenbruch: 2024 für Neuer gelaufen

Der FC Bayern München muss das restliche Jahr ohne Manuel Neuer auskommen. Wie Vincent Kompany auf der Presskonferenz vor der Partie am Dienstag (21 Uhr) gegen Shaktar Donetsk verriet, hat Neuer einen Rippenbruch erlitten und wird damit dieses Jahr nicht mehr spielen. Die Verletzung hatte sich Neuer im Pokalspiel im Zweikampf mit Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen zugezogen, für den der Bayern-Keeper die Rote Karte gesehen hatte.

Schon am Wochenende stand Neuer dem FC Bayern aufgrund der Verletzung nicht zur Verfügung, Daniel Peretz sprang dafür ein. Der Israeli wird auch gegen Donetsk sowie in der Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig zwischen den Pfosten stehen. Auf Schalke fehlt dem deutschen Rekordmeister außerdem eine ganze Reihe an weiteren hochkarätigen Spielern.