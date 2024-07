Vier Klubs dran: Juve sucht Arthur-Abnehmer

Der in der vergangenen Spieltzeit an den AC Florenz Arthur Melo könnte Juventus Turin in diesem Sommer verlassen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, ist der Brasilianer bei der Alten Dame ein Verkaufskandidat, die Suche nach einem Abnehmer läuft. Mehrere Vereine sollen sich nach ihm erkundigt haben. Darunter befinden sich Premier League-Klubs wie der FC Everton und Newcastle United, auch die SSC Neapel und die AS Rom zeigen laut der italienischen Zeitung Interesse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seinem 80-Millionen-Transfer vom FC Barcelona konnte sich Arthur auch bei den Bianconeri nicht nachhaltig durchsetzen. Nach zwei durchwachsenen Jahren folgte eine Leihe zum FC Liverpool, aufgrund einer Reihe von Verletzungen kam er dort aber nur selten zum Einsatz. Erst bei der Fiorentina konnte sich der 22-fache Nationalspieler in der vergangenen Saison als Stammspieler etablieren.