Kramaric erklärt Hoffenheim-Verbleib

Andrej Kramaric nennt die Gründe für seinen Verbleib bei der TSG Hoffenheim. Gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ sagt der Kroate: „Dass sich meine Familie und ich bei der TSG und in der Region sehr wohlfühlen, ist bekannt. Der Klub ist für mich wie eine große Familie und wir haben schon viel zusammen erreicht.“ Doch dies sei nicht der einzige Grund gewesen, warum der 31-Jährige im Kraichgau blieb. Weiter erzählt er: „Ein kleinerer aber war, dass es in der Vergangenheit genügend Spieler gegeben hat, die nach einem Wechsel erfahren mussten, dass der Schritt zu einem neuen Klub und in eine neue Umgebung durchaus schwierig werden kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Bespiel für Spieler mit Anpassungsproblemen greift der Stürmer ins oberste Regal: „Wenn schon Lionel Messi in Paris und Cristiano Ronaldo in Manchester Anpassungsprobleme hatten, dann dürfte ein solcher Schritt für 'kleinere' Spieler wie mich bestimmt noch schwieriger werden.“ Erst im vergangenen März verlängerte Kramaric sein Arbeitspapier bei der TSG bis 2025.