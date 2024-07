Auch Atlético an Olmo dran

Die Interessenten mehren sich um Dani Olmo. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist jetzt auch Atlético Madrid in den Transferpoker eingestiegen. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben, Atlético drücke auf das Gaspedal. Olmo kann RB Leipzig aufgrund einer Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro verlassen, die jedoch nur noch bis zum Samstag gültig ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Tagen wurde der spanische EM-Held auch intensiv mit Manchester City und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Für wen sich der 26-jährige Zehner am Ende entscheiden wird, ist offen. An die Sachsen ist er noch bis 2027 gebunden.