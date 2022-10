„Immer einen Schritt nach oben“ – Bensebaini über das Interesse der Topklubs

Der AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin, Paris St. Germain. Die Liste der Vereine, die Ramy Bensebaini auf dem Zettel haben, ist lang und namhaft. Und sie dürfte in den kommenden Wochen Zuwachs bekommen, sollte der Gladbacher Linksverteidiger an seine bisherigen Saisonleistungen anknüpfen (neun Spiele, fünf Tore).

Bensebaini zeigt sich offen für einen Vereinswechsel, deutet im Interview mit dem ‚kicker‘ an: „Ich bin in meiner Karriere immer den nächsten Schritt gegangen. Erst nach Belgien, dann nach Frankreich, zu einem besseren Klub innerhalb von Frankreich und schließlich in die Bundesliga zur Borussia. Es ging immer einen Schritt nach oben.“

Ohne Frage wäre der Transfer zu einem der gehandelten Interessenten ein Schritt nach oben. Bensebaini sei auf der Suche nach der „Herausforderung“, will sich „auf einem immer höheren Level beweisen.“ Der 27-Jährige stellt mit Blick auf die Gerüchte aber klar: „Alles große Vereine, aber ich habe keine Gespräche geführt. Ich konzentriere mich auf die Borussia.“

„Alles ist offen“

Besonders attraktiv macht den algerischen Nationalspieler sein im Sommer auslaufender Vertrag. Eine Verlängerung will Bensebaini nicht grundsätzlich ausschließen: „Warum sollte ich nicht unterschreiben, wenn ich die größte Herausforderung hier in Mönchengladbach sehe und alles passt? Wie gesagt: Alles ist offen.“

Einen Zeitplan für eine Entscheidung oder Gespräche mit der Borussia gebe es noch nicht. Auch darüber, ob ein Wechsel schon im Winter – Stand jetzt Gladbachs letzte Chance auf eine Ablöse – eine Option ist, habe er sich „bisher keine Gedanken gemacht.“

„Über die Zukunft mache ich mir Gedanken, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Jetzt haben andere Dinge Priorität“, sagt Bensebaini. Nach dem furiosen 5:2-Derbysieg über den 1. FC Köln steht für den Doppeltorschützen und Gladbach am Samstag das Auswärtsspiel in Wolfsburg an.