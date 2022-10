Ronaldo kassiert nächste Absage

Gegen Sheriff Tiraspol in der Europa League steht Cristiano Ronaldo nach seiner Suspendierung heute wieder im Kader von Manchester United. Den Verein verlassen will CR7 im Winter dennoch unbedingt. Wie schon im Sommer gestaltet sich die Suche nach einem Abnehmer kompliziert.

Englische Medien sagten der SSC Neapel Interesse nach – aus Süditalien kommt nun aber die Absage. Im Vorfeld der Champions League-Partie gegen die Glasgow Rangers (3:0) bezog Napoli-Sportdirektor Cristiano Giuntoli gegenüber ‚DAZN‘ Stellung zu den Ronaldo-Gerüchten.

In Neapel läuft es rund

„Wir werden im Januar keinen Spieler verpflichten. Wir müssen an dieser Mannschaft nichts ändern. Uns geht es gut und wir planen ab heute keine Neuverpflichtungen mehr“, so die klare Ansage. Gründe zur Veränderung gibt es in Neapel in der Tat kaum. Sowohl die Serie A als auch ihre CL-Gruppe führen die Italiener souverän und ungeschlagen an.

Die Suche für Ronaldo geht also weiter. Erst am Dienstag hatte sich Ex-Klub Sporting Lissabon aus dem Rennen zurückgezogen, das Gehalt des 37-jährigen Portugiesen sei nicht zu stemmen, so Trainer Rúben Amorim.