Sporting-Trainer spricht Klartext über Ronaldo

Sporting Lissabon kann eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo (37) nach Angaben von Trainer Ruben Amorim nicht stemmen. „Wir haben nicht das Geld, um sein Gehalt zu bezahlen“, stellte der Übungsleiter der Portugiesen auf einer Pressekonferenz klar.

Amorim weiß: „Jeder bei Sporting träumt von Cristianos Rückkehr. Er ist ein Topspieler und wird es noch ein paar Monate bleiben.“ So kurz vor der Champions League-Partie am heutigen Mittwoch (21 Uhr) gegen Tottenham Hotspur wolle er aber nicht weiter über Ronaldo sprechen. „Ich bin zufrieden mit meinen Spielern […] – ich will nur Tottenham schlagen.“

Ronaldo sei das „Problem“ seines Amtskollegen Erik ten Hag bei Manchester United, betonte Amorim. Diese Beschreibung trifft es aktuell wohl ganz gut, denn CR7 fiel zuletzt in erster Linie mit Unzufriedenheit und einer Kabinenflucht auf. Sein Trainer suspendierte ihn daraufhin für eine Partie, jetzt steht der Superstar wieder im Kader. Dennoch ist unklar, wie es mit ihm die nächsten Monate weitergeht.