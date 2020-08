Rakitic absolviert Medizincheck

Ivan Rakitic wird sich in in naher Zukunft dem FC Sevilla anschließen. Nach Informationen der ‚Marca‘ unterzieht sich der Vizeweltmeister zur Stunde dem notwendigen Medizincheck. In Andalusien wartet dem Vernehmen nach ein Dreijahresvertrag.

Für die Rückkehr zum Ex-Klub verzichtet der 32-jährige Mittelfeldspieler auf die Hälfte seines Gehalts. Während er beim FC Barcelona rund acht Millionen Euro verdiente, kassiert er in Sevilla nur knapp vier Millionen.