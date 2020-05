Vier Problemzonen: PSG-Transferstreit zwischen Tuchel und Leonardo

Das Verhältnis zwischen Leonardo und Thomas Tuchel zeichnete sich bei Paris St. Germain bislang nicht gerade durch absolute Harmonie aus. Im Sommer könnte es gleich an mehreren Stellen knallen.

Was wird aus Thiago und Choupo-Moting?

Streitpunkt Nummer eins ist die kommende Rolle von Thiago Silva, dessen Vertrag ausläuft. Für Tuchel ist sein Abwehrchef und Kapitän unverzichtbar, demzufolge fordert er eine Vertragsverlängerung. Leonardo seinerseits würde seinen 35-jährigen Landsmann aber gerne durch eine neue, jüngere Version ersetzen und durchforstet bereits den Markt.

Weitere Unstimmigkeiten gibt es bei Tuchels Lieblingsschüler Eric-Maxim Choupo-Moting. Auch der Vertrag des gebürtigen Hamburgers läuft im Sommer aus. Hier fordert Tuchel eine Verlängerung des Engagements. Leonardo ist davon wenig begeistert, zeigt sich aber gesprächsbereiter. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat Leonardo bereits mit den Beratern des 31-Jährigen über eine Verlängerung bis 2021 gesprochen.

Streit-Personalie Nummer drei ist Leihspieler Mauro Icardi. Tuchel stört sich vor allem an der Arbeitsmoral des Argentiniers und geriet bis zum Saisonabbruch mehrfach mit ihm aneinander. Ungeachtet dessen will Leonardo den 27-Jährigen von Inter Mailand festverpflichten.

Leonardo will Alex Telles, Tuchel nicht

Ein Knackpunkt könnte zudem die grundsätzliche Ausrichtung der defensiven Außenbahnen sein. Wie bereits bei Borussia Dortmund plant Tuchel einen eher defensiveren Spieler für links und einen offensiveren Außenverteidiger für rechts. Leonardos Pläne laufen hingegen in eine völlig andere Richtung.

Auch wenn nach FT-Informationen noch kein offizielles Angebot beim FC Porto eingegangen ist, will der PSG-Kaderplaner Alex Telles in Portugal loseisen. Der 27-jährige Linksverteidiger, der vor allem von Marquinhos von einem Wechsel nach Paris überzeugt wurde, entspricht allerdings so gar nicht Tuchels Ansprüchen. Es wird sich zeigen, ob sich die beiden Alphatiere Tuchel und Leonardo zusammenraufen und auf eine gemeinsame Linie einigen können.