Ablösefrei im Sommer: Barça schielt auf Thuram

Nicht zuletzt die Vertragssituation macht Marcus Thuram zu einem der gefragtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Im Sommer läuft das Arbeitspapier des Torjägers bei Borussia Mönchengladbach aus. Dann ist der Franzose ablösefrei zu haben. Seit dem 1. Januar darf Thuram deshalb frei mit potenziellen künftigen Arbeitgebern verhandeln und dort auch einen ab Sommer gültigen Vertrag unterschreiben.

Laut der ‚Mundo Deportivo‘ mischt jetzt auch der FC Barcelona im Poker um Thuram mit. Die Katalanen sollen den Nationalspieler intensiv gescoutet haben und zum Entschluss gekommen sein, dass er ideal ins System und zur Spielweise der Blaugrana passen würde. Dementsprechend bemühen sich die Offiziellen des spanischen Tabellenführers nun intensiver um den 25-Jährigen.

Doch die Konkurrenz ist groß. Die Liste an Klubs, die inzwischen mit Thuram in Verbindung gebracht wurden, ist äußerst lang. Darunter illustre Name wie der FC Bayern, Manchester United, der FC Chelsea oder Inter Mailand. Auch ein Wechsel im Januar ist noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Bei einem ansprechenden Angebot wäre Gladbach womöglich dazu bereit, Thuram schon ein halbes Jahr vor Vertragsende abzugeben. Ob Barça aufgrund der prekären wirtschaftlichen Lage in ein Wettbieten einsteigen würde, darf aber zumindest angezweifelt werden.