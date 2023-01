Medizincheck: Bayern-Talent nach Italien

Justin Janitzek wird seine Karriere abseits des FC Bayern fortsetzen. Wie der Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, wird der 18-Jährige am morgigen Mittwoch bei US Lecce erwartet, wo er den Medizincheck absolvieren soll. Besteht er diesen, werde sich das Innenverteidiger-Talent dem Serie A-Klub auf Leihbasis samt Kaufoption anschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Janitzek stammt aus der Jugend des FC Bayern und kam in dieser Saison in der Youth League und der Regionalliga zum Einsatz. Di Marzio zufolge zeigt Lecce auch Interesse an Janitzeks Teamkollegen Yusuf Kabadayi (18), der Flügelspieler wird laut ‚Sky‘ aber mindestens bis zum Sommer in München bleiben.

Lese-Tipp

Darum scheiterte Ronaldos Bayern-Wechsel & drei Toptalente zum BVB?