Mainz: Dahmen stimmt Leih-Idee zu

Finn Dahmen, der dringend Spielpraxis sammeln will, kann sich eine Vertragsverlängerung bei Mainz 05 mit anschließender Ausleihe vorstellen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 24-jährige Ersatzkeeper dem von Trainer Bo Svensson gewünschten Modell zugestimmt.

Dahmen ist nur noch bis 2023 an Mainz gebunden, entsprechend ist eine Verlängerung für eine Leihe notwendig. Aktuell sieht man in Mainz keine große Chance auf eine angemessene Ablöse für den U21-Europameister, wenngleich es durchaus Interesse gibt. In diesem Zusammenhang erwähnt die ‚Bild‘ auch das Gerücht um einen Wechsel zu Schalke 04 erneut.