PSG-Interesse an Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin könnte nach einem Jahr in der englischen Premier League nach Frankreich zurückkehren. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge zeigt Paris St. Germain Interesse am Außenstürmer von Newcastle United. Aber auch Tottenham Hotspur habe ein Auge auf Saint-Maximin geworfen. Der Preis für dem 23-jährigen Franzosen soll bei rund 18 Millionen Euro liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieselbe Summe hatte Newcastle vor einem Jahr an den OGC Nizza gezahlt. Saint-Maximin, in der Saison 2015/16 bei Hannover 96 unter Vertrag, steht in der aktuellen Spielzeit bei elf Scorerpunkten (vier Tore, sieben Assists) in 25 Pflichtspielen. Sein Kontrakt läuft bis 2025, Newcastle will den Rechtsfuß unbedingt halten.