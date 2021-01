Hertha: Erhöht Córdoba die Chance auf Bernardeschi?

Für Krzysztof Piatek war beim gestrigen 3:0 über Schalke 04 vieles wie über weite Teile der Hinrunde. Er musste von der Bank aus verfolgen, wie Jhon Córdoba als einzige Spitze Bälle festmachte, für die Teamkollege ablegte und zudem noch ein Tor erzielte. Kurzum: Zur Hertha-Spielweise passt Córdoba wie die Faust aufs Auge – Piatek hingegen als reiner Knipser war oft völlig isoliert, als er den Kolumbianer in dessen verletzungsbedingter Abwesenheit ersetzte.

Gerüchte über eine Rückkehr nach Italien wurden zuletzt laut. Seit dem Jahreswechsel macht nun ein neues Konstrukt die Runde in den Gazetten des Stiefelstaats: Piatek könnte im Wechsel mit Federico Bernardeschi zu Juventus Turin wechseln. Der 26-jährige Linksfuß wiederum, der bei der Alten Dame nur eine Nebenrolle spielt, wurde erstmals am Silvestertag mit den Berlinern in Verbindung gebracht.

Bernardeschi ein Instinktfußballer

Besonders interessant ist Bernardeschi für die Hertha deshalb, weil er Qualitäten mitbringt, die der Hertha-Kader in dieser Form kaum aufweist. Mattéo Guendouzi (21) und Matheus Cunha (21) fallen zwar in die Kategorie Kreativspieler, sind aber positionsbedingt deutlich defensiver respektive offensiver beheimatet. Bernardeschi hingegen könnte eine ähnliche Rolle bekleiden wie Ondrej Duda zu besten Zeiten. Darüber hinaus ist der 27-fache Nationalspieler auch auf beiden Außenbahnen einsetzbar.

Juve wiederum sucht dringend nach einem weiteren Neuner, der das Sturmduo Cristiano Ronaldo und Álvaro Morata bei Gelegenheit entlasten kann. Zuletzt bekundeten die Bianconeri unter anderem Interesse an Fernando Llorente (SSC Neapel) und auch Memphis Depay (Olympique Lyon). Bedarf ist also durchaus vorhanden – und Piatek kennt den Status aus Ergänzungsspieler aus seiner Berliner Zeit bestens.