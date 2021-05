U21-EM: Leitsch fällt aus – Mai nachnominiert

Maxim Leitsch vom VfL Bochum fällt verletzungsbedingt für die Finalrunde der U21-Europameisterschaft aus. Der Innenverteidiger wird durch Lars Lukas Mai ersetzt. In der aktuellen Saison spielte Mai auf Leihbasis für den SV Darmstadt. Unter Vertrag steht der 1,90 Meter große Verteidiger beim FC Bayern.

Bei den Darmstädtern war Mai eine wichtige Säule in der Verteidigung. Er absolvierte 32 Partien in Liga zwei und dem DFB-Pokal für die Hessen. Bei der U21-Nationalmannschaft debütierte Mai 2020 und stand seitdem in vier Spielen auf dem Feld.