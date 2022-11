Trotz Anlaufschwierigkeiten: Inter plant mit Gosens

Inter Mailand setzt weiterhin auf Robin Gosens. Gegenüber ‚Sky Italia‘ zeigt sich Geschäftsführer Giuseppe Marotta zuversichtlich, dass Gosens „sich immer besser in das Spiel der Mannschaft einbringen kann“. Zuletzt meldeten zahlreiche Bundesligisten ihr Interesse an dem laufstarken Außenbahnspieler an. Zeigt die Formkurve des 28-Jährigen weiter nach oben, scheint ein Verkauf angesichts der Mehrfachbelastung durch die WM aber unwahrscheinlich.

Auch zu einer möglichen Vertragsverlängerung von Innenverteidiger Milan Skriniar (27) äußerte sich Marotta bei dem Bezahlsender. Er sei optimistisch, „dass bis zum letzten Ligaspiel, also bis zum 13. November, eine Lösung gefunden werden kann“. Mit Paris St. Germain und dem FC Barcelona haben in den vergangenen Monaten gleich zwei Schwergewichte ihr Interesse an dem Abwehrchef der Mailänder hinterlegt.