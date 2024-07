BVB: Profivertrag für Campbell | Inácio im Anflug

https://www.bvb.de/de/de/aktuelles/news/news.html/bvb-bindet-das-naechste-top-talent.html

BVB bindet das nächste Top-Talent

Borussia Dortmund hat Cole Campbell (18) langfristig gebunden. Der US-amerikanische U19-Nationalspieler unterschrieb beim BVB am Dienstag einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2028. Mit Campbell bleibt nach Kjell Wätjen (18) das nächste Top-Talent in Dortmund. BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagt: „Cole ist ein Unterschiedsspieler in unserer U19. Sein