Ex-Bayern-Profi Gustavo zurück in die Heimat

Luiz Gustavo denkt offenbar noch nicht daran, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Nach Informationen von ‚Globo Esporte‘ steht der aktuell vereinslose defensive Mittelfeldspieler vor einem Engagement in seiner Heimat. Der FC São Paulo soll sich bereits mit dem mittlerweile 36-Jährigen auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Dem Bericht zufolge handelt es sich um einen Kontrakt für eine Saison. Bereits am kommenden Dienstag werde der Abräumer für die medizinischen Untersuchungen sowie die Vertragsunterschrift in Brasilien erwartet. Bis vor wenigen Monaten stand Gustavo noch beim saudischen Erstligisten Al Nassr auf dem Feld, seit Juli ist der Linksfuß vereinslos. In der Bundesliga spielte er einst für die TSG Hoffenheim, Bayern München und den VfL Wolfsburg.