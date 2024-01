Bayerns Abwehrfrage: Heißt die Antwort Danso?

Trevoh Chalobah (24) vom FC Chelsea, Eric Dier (29) von Tottenham Hotspur, Ronald Aráujo (24) vom FC Barcelona, Tosin Adarabioyo (26) vom FC Fulham oder zuletzt Radu Dragusin (21) vom FC Genua. Die Liste an Innenverteidigern, die mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurden, ist lang. Jetzt taucht ein neuer Name auf.

Laut Fabrizio Romano ist auch Kevin Danso ein Kandidat an der Säbener Straße. Der 25-jährige Österreicher steht beim RC Lens bis 2027 unter Vertrag, ein Transfer wäre höchstwahrscheinlich nicht billig. Vor allem auch, weil verschiedene Medien parallel über eine Anfrage von Paris St. Germain berichten. Demnach könnte es zum Transferduell zwischen den beiden Spitzenklubs kommen.

Grund für das Umschwenken der Bayern auf Optionen wie Danso ist, dass die Tendenz bei Genuas Dragusin nun sehr stark in Richtung eines Wechsels zu Tottenham Hotspur geht. Zwischen den Spurs und Genua gibt es dem Vernehmen nach eine Einigung, ein konkretes Angebot der Bayern steht noch aus.