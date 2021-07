Einigung: Arminia arbeitet an Wimmer-Transfer

Arminia Bielefeld bastelt am Transfer von Patrick Wimmer. Wie ‚Spox.com‘ und ‚Transfermarkt.de‘ übereinstimmend berichten, befinden sich die Ostwestfalen in Verhandlungen mit Austria Wien. Laut ‚Transfermarkt.de‘ gibt es sogar schon eine grundsätzliche Einigung über die Summe und eine Weiterverkaufsbeteiligung. Der 20-Jährige erhält dem Bericht zufolge einen Vertrag bis 2025.

Mittelfristig könnte Wimmer als Ersatz für Ritsu Doan eingeplant werden, der nach einjähriger Leihe vorerst zur PSV Eindhoven zurückgekehrt ist. Derzeit laboriert Wimmer allerdings an einer Knöchelverletzung und kann noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Das spielt der Arminia bei den aktuellen Verhandlungen in die Karten.

Der 1,82 Meter große Österreicher besticht durch seine Flexibilität. In der vergangenen Saison kam Wimmer auf beiden Außenbahnen sowie auf den zentralen Offensivpositionen zum Einsatz. Darüber hinaus spielte er auch schon als linker und rechter Verteidiger für die Violetten.