FC Bayern: Tel-Entscheidung „im August, nicht vorher“

Thomas Tuchel weiß selbst noch nicht, wie es mit seinem Angreifer Mathys Tel (17) im Sommer weitergehen wird. „Das ist noch nicht entschieden“, so der Trainer des FC Bayern auf der Spieltagspressekonferenz, „wir sehen seine Qualität. Er hat Explosivität und seinen wahnsinnig guten Torabschluss. […] Er hat es jetzt ein paar Mal gut gemacht als Einwechsler. Das ist jetzt seine Rolle.“

„Alles andere“, kündigte Tuchel an, „entscheiden wir ganz spät. Bei Dingen wie Leihe oder behalten würde ich heute aus dem Bauch raus sagen: Machen wir im August, nicht vorher.“ Der Bezahlsender ‚Sky‘ berichtete am gestrigen Donnerstag, dass die Tendenz bei Tel zum Verbleib geht und dem Teenager eine größere Rolle winkt als bisher. Sein Trainer lässt sich öffentlich aber nicht in die Karten schauen.

